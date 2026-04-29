Muğla'da park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı

Muğla'nın Datça İlçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı'nda, Ali Y'ye ait olduğu belirtilen park halindeki 09 ABH 090 plakalı hafif ticari araca, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen77 ADT 719 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.