Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Fethiye-Muğla kara yolunda Suat Koca (42) idaresindeki 48 FB 342 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Koca'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.