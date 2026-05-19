        Muğla Haberleri Muğla'da "Şöhretler ve Gençler Karması Futbol Müsabakası" yapıldı

        Muğla'da 2026 Gençlik Yılı kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Şöhretler ve Gençler Karması Futbol Müsabakası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada, Vali İdris Akbıyık, ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan, oyuncular Erkan Kolçak Köstendil, Ersin Korkut, Rıza Kocaoğlu, Yasin Çam ve Yılmaz Erdoğan, eski futbolcular Şener Özbayraklı, Cihan Haspolatlı, Serkan Özsoy, Selim Özer, Murat Akyüz ve Ercan Reşat Emir ile Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, siyasi parti il başkanları, protokol üyeleri ve gençlerin yer aldığı "kırmızı" ve "beyaz" takımlar mücadele etti.

        Normal süresi 1-1 sona eren müsabaka, penaltılar sırasında sahaya giren vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle eski hakem Mutlu Çelik tarafından skor 4-4'ken bitirildi.

        Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, Muğla'da gururla, heyecanla, coşkuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        2026'nın Muğla'da "Gençlik Yılı" olduğunu anlatan Akbıyık, "Aile Yılı'ndan ve Türkiye Yüzyılı'ndan esinlenerek yaptık. Her ay yüzlerce etkinliğimiz var. Amacımız gençliğe dikkati çekmek. Gençliğin farkında olduğumuzu tüm dünyaya göstermek ve onları önemsediğimizi duyurmak." diye konuştu.

        Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da 19 Mayıs'ın kendine has anlamı dışında nerede genç, futbol, kardeşlik, şenlik varsa orada olduklarını dile getirdi. Vali Akbıyık'ın daveti üzerine geldiklerini ve çok güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her 19 Mayıs'ta bu yapılıyor. Bir de Gençlik Yılı'na denk gelmiş. Bunun ülke sathına yayılması gerek." dedi.

        Hakem Çelik ise gençlerin daha bilinçli olması, öğrenmeleri ve geleceği görmeleri açısından çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Ersin Korkut da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yine Muğla'da güzel bir organizasyonda futbol oynadığını, bu yıl da eski futbolcularla tekrar buluşma fırsatı bulduğunu belirtti.

        Rıza Kocaoğlu ise 19 Mayıs'ın kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizerek, "Gençlerimize daha çok spor öneriyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, ünlü oyunculara ve eski futbolculara plaket takdim edilmesi ve baklava ikramıyla sona erdi.

        Öte yandan, karşılaşmayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve bazı kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

