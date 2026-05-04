Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 04.05.2026 - 20:06 Güncelleme:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adem K. (47) idaresindeki 07 CEK 65 plakalı otomobil, Yakabağ Mahallesi Yeni Sokak'ta su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Adem K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri