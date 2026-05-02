Muğla'da tarihi Likya Yolu'nda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan kişi ekiplerce kurtarıldı. Likya Yolu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Eren Ö. (38) Kabak Koyu yakınlarında dengesini kaybederek düştü. Eren Ö'nün hareket edememesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Ayağında kırık olduğu belirlenen Eren Ö, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sedye ile bölgeden çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

