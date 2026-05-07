Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

