        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlara giriş yasağı uygulanacak

        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlara giriş yasağı uygulanacak

        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlara giriş yasağı uygulanacak

        Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

        Valilikte düzenlenen 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık toplantısında, 2025'teki yangınlar değerlendirilerek alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları, görev yapacak personel, araç ve ekipman durumu, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve yangına ilk müdahale süreleri gibi konular ele alındı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, ormanları korumanın sadece bir görev değil vicdan meselesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşları "yeşil vatan" için tek yürek olmaya davet etti.

        Herkesin ormanları korumakla sorumlu olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Ormanlarımız sadece ağaçtan ibaret değil yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin en hayati parçasıdır. Bu bilinci zihnimize ve kalbimize yerleştirmek zorundayız." dedi.

        - "Yeşil vatanın korunması konusunda eğitim vermediğimiz, bilinçlendirmediğimiz kimse kalmayacak"

        Akbıyık, geçmiş yıllardaki orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini hatırlatarak, tüm kamu kurumları, kolluk birimleri, yerel yönetimler, gönüllüler, özel sektör ve vatandaşların tam bir koordinasyon ve seferberlik ruhuyla bu mücadeleye büyük destek verdiğini ifade etti.

        Orman yangınlarıyla mücadele ve yeşil vatanın korunması konularında eğitimin önemini dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

        "Okul öncesinden, ilköğretime ve orta öğretime, camilerimizden mahalle sakinlerinin bir arada bulunduğu alanlara kadar vatandaşlarımıza ve hatta tatil için ilimize gelen misafirlerimize bile eğitim seferberliği başlatıyoruz. Orman yangınları ve yeşil vatanın korunması konularında ulaşmadığımız, eğitim vermediğimiz, bilinçlendirmediğimiz kimse kalmayacak."

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de personel ve ekipman durumu, erken uyarı ve ihbar sistemleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları, koruyucu önlemler ile yangına ilk müdahale ve sonrasında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        - Yangınlarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapılacak

        Toplantıda, yangına hassas bölgelerin haritalandırılması, erken uyarı sistemleri, izleme teknolojilerinin kullanımı, orman köylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalara ilişkin yeni kararlar alındı.

        Buna göre, köylerde, mahallelerde, tatil yörelerinde, camilerde ve okullarda yangınlarla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, orman yangınları için riskli dönem olan 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklanması kararlaştırıldı.

        Yangına sebebiyet verme ihtimali üzerine yüksek sıcaklıklarda camilerden uyarı anonslarının yapılacağı, rüzgarlı günlerde elektrik kesintilerinin uygulanacağı, yerleşim yerleri ve ormanlık alana yakın noktalarda olası çöplük yangınlarına karşı önlem alınacağı belirtildi.

        Enerji nakil hatları altlarında temizlik yapılması, yaz döneminde anız, bağ ve bahçe gibi temizlik ateşi yakılmaması, tahıl ve ekin biçme döneminde olası yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

        Öte yandan, havai fişek ve paraşütlü dilek feneri gibi yangın çıkarma riski olan faaliyetlere, safari, rafting ve trekking faaliyetlerinin kritik meteorolojik verilerin olduğu günlerde yapılmasına izin verilmeyecek.

        Temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetleri orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracak. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

