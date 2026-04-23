Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'ya 5 ülkeden gelen çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla 5 ülkeden gelen 200 çocuk kültürlerini yansıtan dansları sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 18:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Belediyesince düzenlenen "Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali", 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı.

        Etkinlikte Arnavutluk, Kosova, Polonya, Ukrayna ve Tataristan'dan gelen 200 çocuk, performanslarını sergiledi.

        Çocukların kültürlerine özgü kıyafet ve müziklerle yaptıkları dans gösterileri ilgiyle izlendi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AA muhabirine, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışının ve felsefesinin bu topraklarda ilelebet yaşayacağını söyledi.

        Ünlü, "Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' anlayışı, aynı zamanda çocuklara verilen değerin de bir ifadesidir. Biz de buna uygun bir etkinlik yapmak istedik. Hem 23 Nisan'ı anlamına uygun şekilde kutlamayı hem de dünya barışına katkı sağlayacak bir birliktelik oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Festival 26 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

