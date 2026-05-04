        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Almanya, ABD, Belarus, Estonya, Fransa, Letonya, Lüksemburg, Rusya ve Ukrayna'dan 39 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği noktalardan sınıflarına göre start alan yarışmacılar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Datça Körmen'e doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.

        MİYC Başkanı Bülent Çelik, etkinliğin sadece spor değil aynı zamanda bir doğa şöleni olduğunu belirterek, "Nurolbank Loryma Cup süresince yelkenciler bir yandan heyecanlı yarışlarda boy gösterirken, diğer yandan denizin ve doğanın keyfini sürecekler." ifadesini kullandı.

        Yarışmacılara başarılar dileyen Çelik, tüm denizseverler için "rüzgarlarının kolayına olması" temennisinde bulundu.

        ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında yarışan yatçılar, ikinci günü serbest geçirecek. Üçüncü günde ikinci yarış Körmen'den başlayıp Datça'da bitecek. Dördüncü gün yapılacak üçüncü yarış ise Datça'dan başlayıp Orhaniye'te son bulacak.

        Son günün yarışı ise Orhaniye'den başlayıp Marmaris'te tamamlanacak. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 8 Mayıs Cuma günü sona erecek. Yelkenciler 9 Mayıs Cumartesi günü ödül töreniyle kupalarını alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

