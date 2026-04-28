Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Öğrenciler Knidos antik kentinde TÜBİTAK bilim söyleşisi gerçekleştirdi

        –Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler Knidos antik kentinde düzenlenen bilim söyleşisinde biraraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antik dönemin en önemli sanat ve ticaret merkezlerinden biri olan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Knidos, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla öne çıkıyor.

        Datça Mustafa Kutluay Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK yürütücüsü Belma Yılmaz’ın girişimleriyle düzenlenen bilim söyleşisinde Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı ile Knidos Antik Kenti Kazı Binası’nda biraraya geldi.

        TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, "Yörük Türkmen Kültürü ve Kadının Kültür Aktarıcılığı" konusu ele alındı.

        Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği söyleşide, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında kadının üstlendiği önemli rol vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

