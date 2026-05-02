        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi, Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silverstre ekibinin birinciliği ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Mis Gibi 1 Bodrum, Bodrum Offroad Kulübü destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen organizasyon, Pina Yarımadası'ndaki bir otelin önünde yapıldı.

        BC Vision Egemot Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay'ın ikinci sırada tamamladığı rallinin üçüncülüğünü ve Sınıf 4 birinciliğini ise Hüseyin Çetmen-Soner Çevik ikilisi elde etti.

        Kazaz-Silvestre aynı zamanda Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar birinciliklerini de kazanırken Team Petrol Ofisi de takımlar birinciliğinin sahibi oldu.

        Ayrıca Kazaz, Jandarma Özel Etabı En İyi Zaman ödülü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden Esin Kara'nın tasarladığı Black Shark özel ödülü ve sanatçı Hüseyin Kuşataner'e ait özgün eser ile ödüllendirildi.

        Milas ve Bodrum bölgesindeki asfalt zeminli özel etaplarda büyük mücadeleye sahne olan rallideki bir diğer özel ödül olan Emre Yerlici Özel Etabı En İyi Zaman ödülünü de Burak Çukurova-Burak Akçay, 1988-1989 ve 1990 Türkiye Ralli Şampiyonu Emre Yerlici'den aldı.

        35 otomobil ve 70 sporcunun mücadele ettiği rallinin iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ekibi, Sınıf 5’te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N’de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan ekipler oldu. Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birincilikleri ile Remed Assistance Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

        Merhum sporcu Behiç Yurdaçalışan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında birinciliği kazanan Gürol Baranlı-Alp Atak ekibi, aynı zamanda Kategori 5 birinciliğini de elde etti.

        Kupada Ömer Güneş-Sevi Akal ikinci ile Kategori 3 birincisi, Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı.

        Kategori 2'de Baran Demirkan-Yunus Emre Bol ve Kategori 1'de ise Berat Yıldırım-Sena Er birincilik elde ederken, kadın pilotlar birincisi Hilal Olgun oldu.

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6-7 Haziran tarihlerinde Bursa Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilecek üçüncü ayak 50. Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

