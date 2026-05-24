        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Sanatçı Esat Kabaklı'dan İstanbul'un fethine özel yeni beste

        Sanatçı Esat Kabaklı'dan İstanbul'un fethine özel yeni beste

        ALİ RIZA AKKIR - Sanatçı Esat Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne özel beste yaptı.

        Giriş: 24.05.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Kabaklı, şair Bestami Yazgan'ın "Fetih Müjdesi" şiirinden esinlenerek İstanbul'un fethi ile ilgili hazırladığı eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Kabaklı, AA muhabirine, tarihine, vatan toprağına bağlı olduğunu, ecdadın yaptıklarıyla övündüğünü söyledi.

        Çanakkale Zaferi ile ilgili üç eserinin bulunduğunu belirten Kabaklı, "Üçünü de Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği vuruyor. Bu da fetihle ilgili Fetih Marşı. 'Buyruk geldi Mehmet Han'dan erlere/Zafer kapısını açmalı bugün/Yağ dökülsün, gül dökülsün yerlere/Gemiler karadan geçmeli bugün.' Bestami Yazgan üstadın yazdığı bir şiirden çok etkilendim. Tıpkı 'Bu Bayrak' gibi etkilendim ve bestelemeye çalıştım." dedi.

        Kabaklı, besteyi dinleyenlerin çok beğendiğini, bunun da kendisini onurlandırdığını ifade etti.

        İstanbul'un fethi üzerine henüz türkü yakılmadığını dile getiren Kabaklı, "Bayrak şairi Arif Nihat Asya üstadımızın 'Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek' şiirini bestelemişti rahmetli Yıldırım Gürses. Bunun dışında İstanbul'un fethini anlatan bir eser meydana getirdik. Umarım gereken ilgiyi görür. Biz de memnun oluruz." diye konuştu.

        Kabaklı, ecdadın çok fazla destanının bulunduğunu, Türk'ün çağ değiştiren Fatih Sultan Mehmet'e sahip olduğunu söyledi.

        - "Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez"

        Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan geçirmesinin dünyada benzerinin olmadığına dikkati çeken Kabaklı, şöyle konuştu:

        "Onun için kendi geçmişimizle övünüyorum. Kahramanlık içeren türkülere sanatçı arkadaşlarımız fazla girmiyor. Bu da beni üzüyor. Ben de bu alanda çalışmak istedim. Ecdadın gerektiği gibi anılmasında katkıda bulunmak istedim. Tarih, en erken uyarı cihazıdır. Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez. Bu bakımdan geçmişimizi hatırlatacağız. Gençler, gerçekten sosyal medya karşısında biçare kalıyorlar. Biz de bir nebze bu emperyal yağmurun altında kendi kültürümüzü vermeye çalışırsak herhalde çocuklara faydalı olacaktır."

        Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ithafen bu besteyi yapmaya çalıştığını, fetihte emeği geçen tüm şehitleri, kahramanları rahmetle andığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

