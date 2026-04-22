Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Milas'ta ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Özdağ, İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve bölge halkıyla bir araya geldi.



Türkiye'nin farklı noktalarında iktidarın politikalarına karşı çevre mücadelesi verildiğini kaydeden Özdağ, "Akbelen'deki mücadele, bütün bu mücadelelere hem ilham kaynağı hem de güç kaynağı oluyor. Bunun için Akbelen hepsinin sembolü haline gelmiş durumda." dedi.



Kendilerinin de seçimlere kadar bu mücadelelere destek vereceğini söyleyen Özdağ, "Bize düşen görev bu mücadeleye seçimlere kadar destek vermek, seçimlerden sonra da TBMM'de gerekli yasal düzenlemeleri yapmak." ifadesini kullandı.



Özdağ, mahalleliyle yaptığı görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı.

