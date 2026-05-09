Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle bir araya geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kitap etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.



Kaymakamlık koordinesinde gençlerin ve çocukların okuma kültürünü geliştirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışma yürütülüyor.



Bu kapsamda Gölpark Dinlenme Tesisi'nde öğrencilerle bir araya gelen Koşansu, "Son Ayı" adlı kitabı analiz etti.



Koşansu, dijitalleşen dünyada kitap okuma alışkanlığının öneminin her geçen gün arttığını söyledi.





Kitapların bireyin düşünce dünyasını zenginleştirdiğini belirten Koşansu, "Gençlerimizin sadece ders kitaplarıyla değil, dünya edebiyatıyla ve güncel eserlerle de iç içe olmasını istiyoruz. Kitap okumak, bireyin dünyayı algılama biçimini geliştirir ve onlara vizyon katar. Bugün burada gördüğümüz bu ilgi ilçemizdeki eğitim kalitesinin ve gençlerin kitaba olan merakının bir göstergesidir." dedi.



