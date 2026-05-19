        Muş Haberleri Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Giriş: 19.05.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


        İlçe stadında devam programda şiirler okundu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, milletin bağımsızlık yolculuğunda attığı en kutlu adımlardan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, esareti kabul etmeyen bir milletin yeniden ayağa kalkışı olduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlayan büyük bir inancın, mücadelenin ve büyük bir millet iradesinin adıdır. O gün Samsun'da yakılan meşale Amasya'da karara, Erzurum'da iradeye, Sivas'ta birliğe, Ankara'da Meclis'e ve nihayetinde Cumhuriyet'e dönüşmüştür. Bu nedenle 19 Mayıs, milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır."


        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, Sulh Ceza Hakimi Muhammed Yusuf Kırıkçı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
