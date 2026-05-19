Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.





Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





İlçe stadında devam programda şiirler okundu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.



Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, milletin bağımsızlık yolculuğunda attığı en kutlu adımlardan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, esareti kabul etmeyen bir milletin yeniden ayağa kalkışı olduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:



"19 Mayıs, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlayan büyük bir inancın, mücadelenin ve büyük bir millet iradesinin adıdır. O gün Samsun'da yakılan meşale Amasya'da karara, Erzurum'da iradeye, Sivas'ta birliğe, Ankara'da Meclis'e ve nihayetinde Cumhuriyet'e dönüşmüştür. Bu nedenle 19 Mayıs, milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır."





Programa, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, Sulh Ceza Hakimi Muhammed Yusuf Kırıkçı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

