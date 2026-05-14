        Bulanık'ta 350 fidan toprakla buluşturuldu

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Hatıra Yolu Projesi" kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Bulanık Esenlik İlkokulu ve Ortaokulu tarafından yürütülen proje için Erentepe beldesinde bir araya gelen öğrenciler, 150 çam, 50 dut, 50 akasya, 50 akçaağaç ve 50 çınar fidanı dikti.


        Etkinlikte konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, dikilen her fidanın anlamlı bir hatıra olduğunu söyledi.


        Koşansu, "Dikilen her bir fidan, kaybettiğimiz canların anısını yaşatacak ve geleceğe bırakılmış güzel bir iz olacaktır. İnşallah bu fidanlar birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolü olarak büyüyecek." dedi.


        Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları da çevreye yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Dikilen her fidan doğamıza nefes olacak, gelecek nesillere bırakılan yeşil bir hatıra olarak yaşayacaktır. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

