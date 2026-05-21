Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesinin tanıtımı yapıldı.


        Okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Beyza Nur Ataoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Beyza Nur Ataoğlu, çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin sadece okul hayatına değil, aile ve toplum yaşamına da olumlu katkılar sunduğunu belirtti.


        Ataoğlu, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğitim ve sağlık kurumlarının iş birliği içerisinde çalışması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına bu tür projeleri çok değerli buluyoruz." dedi.


        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak ise eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimine de önem verdiğini bildirerek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Protokol üyeleri ve katılımcılar, etkinlik alanında kurulan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı sunumları ilgiyle takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        İstanbul'dan Muş'a robotik operasyon Uzaktan robotik böbrek taşı ameliyatı...
        İstanbul'dan Muş'a robotik operasyon Uzaktan robotik böbrek taşı ameliyatı...
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" Tanıtıldı
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" Tanıtıldı
        İstanbul'dan Turkcell 5G bağlantısıyla böbrek taşı ameliyatı yaptığı hastas...
        İstanbul'dan Turkcell 5G bağlantısıyla böbrek taşı ameliyatı yaptığı hastas...
        Bulanık Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
        Bulanık Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
        Bulanık'ta lise öğrencilerinin mezuniyet sevinci
        Bulanık'ta lise öğrencilerinin mezuniyet sevinci