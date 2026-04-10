        Bulanık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı dönümü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Bulanık Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Törenin ardından Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz, kurum amirleri ile Şehit Öğretmen Sait Korkmaz'ın kabrini ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından şehitler için dua okundu.

        Ardından Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Koşansu, burada yaptığı açıklamada, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladığını belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını ifade etti.

        Etkinlikler kapsamında Kaymakam Koşansu ve Arlı, öğrenciler ve polislerle Emniyet Müdürlüğü bahçesinde fidan dikti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, polis araçlarını inceledi, polisler tarafından bilgilendirildi.


        Bulanık Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesinde şehit polisler için mevlit okutuldu, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

