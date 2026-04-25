Çiçek açan Muş laleleri, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü

Muş'ta doğal yetişen endemik türlerden Muş laleleri, havanın ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.



Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015 yılının aralık ayında "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.



Baharın gelişi ile çiçek açan lalelerle bezenen ova, ziyaretçilerden ilgi görüyor.



Ovaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.



- "Bu eşsiz manzaraya kayıtsız kalamadık"



Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Servet Şengül, öğrenceleriyle laleleri görmeye geldiklerini söyledi.



Lalelerin endemik yapıları nedeniyle son derece değerli olmalarının yanı sıra Türkiye'nin önemli sembollerinden olduğunu belirten Şengül, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ve bölgemizin simgelerinden biri olan bu özel çiçeği, derslerimizde de anarak öğrencilerimizle birlikte yerinde görmek istedik. Bu kapsamda dersimizi doğrudan doğal ortamında işledik. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz, Muş lalesinin eşsiz güzelliğini ve doğallığını yakından keşfetme fırsatı buldu."



Laleleri fotoğraflamak için gelen Jidal Ak da "Ova, adeta kırmızıya bürünmüş. Bu eşsiz manzaraya kayıtsız kalamadık, fotoğraf çekmek için biz de buraya geldik. Yüzlerce insanın akın ettiği bölgede piknik yapanlar, doğanın tadını çıkaranlar ve bol bol fotoğraf çekenler var. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu güzel anları ölümsüzleştiriyoruz. Gerçekten çok etkileyici görüntüler var, ova adeta kıpkırmızı olmuş." diye konuştu.

