Habertürk
Habertürk
        Fotoğraf maratonu için Muş'a gelenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini objektife yansıttı

        Fotoğraf maratonu için Muş'a gelenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini objektife yansıttı

        Muş'a "1071'in İzinden Fotoğraf Maratonu" için gelen fotoğraf meraklıları, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflerine yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Fotoğraf maratonu için Muş'a gelenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini objektife yansıttı

        Muş'a "1071'in İzinden Fotoğraf Maratonu" için gelen fotoğraf meraklıları, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflerine yansıttı.


        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Muş Genç Fikirler Derneğince düzenlenen yarışma için 250 fotoğraf tutkunu kayıt yaptırdı.

        Dün başlayan etkinliğe katılan fotoğraf sanatçıları, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

        Yarışmanın jüri üyesi Türk Kızılay Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, basın mensuplarına, Muş'un doğasıyla insanları şaşırttığını söyledi.

        Fotoğraf maratonunun kendileri için sıra dışı bir deneyim olduğunu belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

        "Pek çok fotoğrafsever şu an burada Muş'u fotoğraflıyor. Pek çok yerde fotoğraf maratonları düzenleniyor ancak Muş'taki maratona oldukça yoğun katılım olduğunu gördük. Bunun da aslında Muş'un çok bilinmeyen ve merak edilen yönlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Başarılı geçeceğini düşünüyorum. Çok güzel fotoğraflar geleceğini şimdiden öngörebiliyoruz."

        Anadolu Ajansı Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu da "Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini bu sabahtan itibaren geziyoruz ve bu gezimiz birkaç gün daha devam edecek. Eminim fotoğraf maratonuna katılan fotoğrafçılar, önümüze çok renkli, güzel fotoğraflar getirecektir. Biz de jüri üyeleri olarak bu fotoğrafları heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

        Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, "Bu güzel lale bahçelerinin içinde, eşsiz dağların arasında ve en önemlisi de fotoğraf sevdalılarıyla bir arada olmak çok güzel. Umarım güzel bir yarışma olur. Buradan çok güzel fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. Ben de birkaç gün boyunca burada keyifle fotoğraf çekeceğim." dedi.

        Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan ise maratonun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını, fotoğraflar sayesinde insanların Muş'a daha çok ilgi göstereceğini belirtti.

        Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Osman Taplamacı, kentin fotoğraf çekimi için çok ideal olduğunu, birçok tarihi ve doğal güzelliği barındırdığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

