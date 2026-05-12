Geçen yıl 191 madalya kazanan Muşlu karatecilerin yeni hedefi 250 madalya

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl katıldıkları ulusal, uluslararası ve bölgesel organizasyonlarda 191 madalya kazanan sporcular, bu yıl belirledikleri 250 madalya hedefini gerçekleştirmeye odaklandı.





Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yeni Spor Salonu'nda görev yapan antrenör çift Yakup ve Aydan Ferhatoğlu, 9 yılda yaklaşık 7 bin çocuğu sporla buluşturdu.



Bu sayede çocukların ekran başında daha az zaman geçirmelerini sağlayan, teknoloji bağımlılığının önlenmesine katkı sunan antrenör çift, çalışmalara katılan sporculardan yetenekli olanları da müdürlük bünyesindeki takımlara kazandırdı.



Şu an yaklaşık 400 çocuğa eğitim veren antrenör çift, zamanlarının büyük bölümünü salonda geçirerek sporcuların kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.





Antrenör çiftin farklı yaş gruplarında oluşturdukları 7 ekiple müsabakalara hazırladığı sporcular, geçen yıl katıldıkları spor organizasyonlarında 73 birincilik, 61 ikincilik ve 57 üçüncülük elde etti



Bu yıl için 250 madalya hedefi belirleyen ve yıl başından bu yana yaklaşık 60 madalya kazanan sporcular, hedeflerini gerçekleştirebilmek için antrenörleri nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.









- "Bu başarı disiplinli çalışmanın ve doğru yönlendirmenin somut bir sonucudur"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Muş'ta gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çok sayıda kurs ve faaliyet yürüttüklerini söyledi.



Onlarca farklı branşta açtıkları kurslarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine imkan tanıdıklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Karate branşında gerçekten gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl kursiyerlerimiz katıldıkları müsabakalarda 191 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı disiplinli çalışmanın ve doğru yönlendirmenin somut bir sonucudur. Bu yıl ise hedefimizi daha yukarı taşıdık. Sporcularımızdan beklentimiz 250 madalya. Bu hedef sadece bir sayı değil, aynı zamanda Muş'ta spor kültürünün ne kadar geliştiğinin ve çocuklarımızın potansiyelinin bir göstergesidir. Bizim için spor sadece madalya kazanmak değil aynı zamanda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, onları disiplinli, özgüvenli ve sosyal bireyler olarak yetiştirmenin en etkili yollarından biridir."



Sporculara her türlü desteği verdiklerini anlatan Kılıç, "Spor sayesinde çocuklarımızın ekran başında geçirdiği süreler ciddi şekilde azalıyor. Çocuklarımızı sanal dünyanın pasif ortamından çıkarıp gerçek sahalara, gerçek mücadeleye ve gerçek arkadaşlıklara yönlendiriyoruz. Sporla çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanıyor. Amacımız, daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturmak, onları dijital bağımlılıktan uzaklaştırarak sahada, salonda ve hayatın içinde aktif bireyler haline getirmektir." ifadelerini kullandı.









- "Her bir sporcuyu teknolojiden uzaklaştırıp sporla tanıştırıyoruz"



Antrenörü Yakup Ferhatoğlu da eşiyle 9 yıldır karate branşında sporcu yetiştirdiğini belirtti.



Kentin başarısını daha yukarıya ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Ferhatoğlu, şunları kaydetti:





"2025 yılında ulusal, uluslararası ve bölge şampiyonalarında 191 madalya kazandık. Tabii bu madalyaları kazanmak hiç kolay olmadı. 7 farklı grubumuz var. Gruptan seçtiğimiz en yetenekli sporcuları müsabakalara hazırlıyoruz. Haftanın 7 günü buradayız. Bütün zamanımızı burada geçiriyoruz. Kendimizi bu şehrin çocuklarına adadık. Bu adanmışlık sonucunda da velilerimizin ve il müdürlüğümüzün destekleriyle çok güzel dereceler elde ettik. Hedefimiz bu yıl 250 madalya. Yılbaşından bu yana 60'a yakın madalya aldık. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."



En büyük hedeflerinin Muş'tan Avrupa ve dünya çapında dereceler elde edecek sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Ferhatoğlu, "İnşallah sporcularımızı Avrupa ve dünyaya şampiyonalarına göndereceğiz. Her sporcuyu teknolojiden uzaklaştırıp sporla tanıştırıyoruz. Çocuklar konusunda şu an en büyük sorunlarımızdan biri teknoloji bağımlılığı. Burada çocukların hareket etmesini sağlıyoruz. Teknoloji bağımlılığı çocukların beyinlerini gerçekten uyuşturuyor ve birçok rahatsızlığa yol açıyor. Uzmanlar, son zamanlarda bütün çocukları spora yönlendiriyor. O yüzden biz de ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşıyoruz. Çocuklarımızı sanal ve teknolojik bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.









- "Burada çocuklara disiplini aşılıyoruz"



Aydan Ferhatoğlu da 9 yıldır karate antrenörlüğü yaptığını belirterek, "Bu sürede 7 bine yakın sporcuya ulaştık. Şu an yaklaşık 400 sporcumuz var. 7 grup olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Onları sporla destekleyip daha güçlü karakter yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklara burada disiplini aşılıyoruz." dedi.



Sporculardan Muhammet Çelik, 7 yıldır karateyle ilgilendiğini dile getirerek, "Siyah kuşağım. Birçok yarışmaya katılarak madalyalar kazandım. Hocalarımız sayesinde sporda kendimi geliştirdim. Buraya gelen birçok kişi spor yaparak teknoloji bağımlılığından kurtulabiliyor. Bu sayede insanlar daha fazla hareket ediyor ve spora yöneliyor." ifadelerini kullandı.

