İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Muş'ta protesto edildi

Muş'ta Mescid-i Aksa Platformu üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.



Atatürk Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıya ve gönüllülerin alıkonulmasına tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.



Grup adına açıklama yapan Yedi Hilal Derneği Muş Temsilcisi İlyas Yentür, Gazze'ye yönelik yıllardır süren ablukanın artık bir insanlık felaketine dönüştüğünü söyledi.



Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahalenin yalnızca yardım gönüllülerine değil, insanlığın ortak vicdanına yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Yentür, "Yıllardır Gazze'ye uygulanan acımasız abluka, sivil halka yönelik sistematik saldırılar, kasıtlı aç bırakma politikası ve insanlık dışı zulüm karşısında vicdanlarını ortaya koyan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in uluslar arası sulardaki yasa dışı müdahalesine maruz kaldı. Filoya ait gemilere el konuldu, aktivistler gözaltına alındı. Bu filo, yalnızca yardım malzemesi taşıyan teknelerden ibaret değil 39 ülkeden, farklı inançlardan ve kültürlerden yaklaşık 500 gönüllünün, Gazze'deki zulme karşı ortak bir vicdan hareketidir." diye konuştu.



İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik bu tür saldırıları ilk kez gerçekleştirmediğini vurgulayan Yentür, şunları kaydetti:



"2010'da uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve 10 kişinin şehit olduğu saldırıyı, daha önceki Özgürlük ve Sumud Filolarına yapılan müdahaleleri, Vicdan ve Madleen gemilerine yönelik saldırıları unutmadık. Bu eylemler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni açıkça ihlal etmekte ve deniz haydutluğu ile terör suçu niteliği taşımaktadır. Gazze'de yaşananların artık dünyanın gözleri önünde gerçekleşen büyük bir insanlık trajedisi olmuştur. İsrail'in vahşeti Akdeniz'le sınırlı kalmıyor. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil alanları, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri hedef alan bu saldırganlık bölgede kan ve yıkım yaratmaya devam ediyor. UNICEF'in Şubat 2026 verilerine göre İsrail saldırılarında en az 21 bin 289 çocuk hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Nisan 2026 raporuna göre ise 38 binden fazla kadın ve kız çocuğu öldürüldü."



Yentür, "İsrail, en temel insani yardımların bile Gazze'ye ulaşmasını engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum ederken şimdi de bu açlığı ve zulmü durdurmak isteyen uluslararası dayanışmayı hedef alıyor. İşgalcilere açıkça söylüyoruz, aktivistleri gözaltına almak ve gemilere el koymak suretiyle Gazze'deki gerçekleri dünyadan saklayamazsınız. Her engelleme yeni filoların Akdeniz'e açılmasının habercisidir. Durmayacağız, geri çekilmeyeceğiz ve engellenen her geminin yerine yenilerini hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.







