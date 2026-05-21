İstanbul'dan Turkcell 5G bağlantısıyla böbrek taşı ameliyatı yaptığı hastasını Muş'ta ziyaret etti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Muş Devlet Hastanesi arasında Turkcell'in 5G altyapısı kullanılarak Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle uzaktan böbrek taşı ameliyatı yapan Prof. Dr. Tzevat Tefik, Muş'a gelerek hastasını ziyaret etti.



Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir cihazla dün gerçekleştirilen böbrek taşı ameliyatını yapan Tefik, hasta Emrullah Sülün'ü görmek için Muş'a geldi.



Muş Devlet Hastanesinde tedavisi süren Sülün'ü ziyaret eden Prof. Dr. Tefik, basın mensuplarına, 5G teknolojisi, yerli ve milli "İbn-i Sina" robotik cerrahi sistemi kullanılarak kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.



Operasyonda Muş Devlet Hastanesinden Op. Dr. Rıfat Burak Ergül ile koordineli şekilde çalıştıklarını anlatan Tefik, yaklaşık 4 saat süren ameliyatı RIRS yöntemiyle herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan başarıyla tamamladıklarını ifade etti.



- "Sağlıkta teknoloji kullanımının geldiği noktayı gözler önüne seren tarihi bir operasyon"



Turkcell'in sağladığı 5G alt yapısı sayesinde operasyonun ultra düşük gecikme süresiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Tefik, şunları kaydetti:



"Operasyon tıp literatüründe RIRS yöntemiyle yapılan dünyanın ilk uzaktan ameliyatı olarak kayıtlara geçti. Sağlıkta teknoloji kullanımının geldiği noktayı gözler önüne seren tarihi operasyonun ardından Muş’a geldik. Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Emrullah Bey'e böbrek taşı için işlem yapmıştık. Uzaktan telecerrahi işlemi yaptık robotik olarak. Başarılı geçmişti. Bugün de Muş Devlet Hastanesindeyiz. Hastamızı ziyaret ettik. Her şeyin yolunda olduğunu gördük. Kendisi iyi, dün akşamı rahat geçirmiş. Ağrıları kesilmiş. Rahat bir şekilde uyanmış. Her şey yolunda gözüküyor. Dün işlem başarılı geçmişti. Daha da önemlisi düzenli olarak takipleri yapılıyor. Takiplerde de bir sorun yaşanmadı şu ana kadar. Çok mutluyuz."



İstanbul-Muş arasının kuş bakışı değerlendirildiğinde 1300 kilometre olduğunu belirten Tefik, "Sistemin, 5G Turkcell'in kapasitesi 1 milisaniye. Biz de hiç gecikme yaşamadan işlemleri gerçekleştirebildik. Verdiğimiz tüm komutlar yerindeydi. Gecikme yoktu. Robotik komutlar, video aktarımı, ses aktarımı konusunda bir teknik sorun yaşamadık. Sağlık Bakanlığımıza, başhekimimize, İstanbul Üniversitesi'ne, Elmed ve Turkcell'e bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Dünkü işlemden sonra artık mesafelerin ortadan kalktığını görüyoruz. Bu Türkiye'de telecerrahi anlamında bir ilk oldu. Dünyada da böbrek taşı robotik telecerrahi anlamında bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Mesafeler ortadan kalkıyor. Emrullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. En önemli şeylerden bir tanesini o yaptı. Ona dokunmamıza izin verdi. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



- "Milli Teknoloji Hamlesi'nin faydasını gördük"



Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Güzelel ise tıbbi açıdan başarılı bir örneği sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Kilometrelerce uzaktan Muş'taki hastanın ameliyatının yapıldığını anlatan Güzelel, "Turkcell'in 5G altyapısını herhangi bir destek cihazı kullanmadan başarıyla İstanbul'a sinyali taşıdığını gördük ve kesintisiz 48 milisaniye gecikme ile vaka yapıldığını gördük. Yani ne demek bu? Saniyenin 20'de biri gecikme var. Hocanın İstanbul'da yaptığı işlem anında sizin vücudunuzda karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde yapılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin faydasını gördük. Elmed firmasının ürettiği 'İbn-i Sina' yerli robotik cerrahi aletiyle hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Bu ilk başarımız, daha nice başarılarımız olacak. Daha vizyoner yaklaşımlarla ve farklı girişimsel işlemlerle ülkemizin adını sağlık alanında taçlandıracağız." şeklinde konuştu.



Üroloji Uzmanı Op. Dr. Rıfat Burak Ergül de sağlık alanında önemli bir adımın atıldığını bildirerek, "Yaptığımız kan değerlendirmelerinde hastanın herhangi bir enfeksiyon belirtisi yoktu. Grafik görüntülemede de yerleştirilen stentin yerinde olduğunu gördük. Muhtemelen iki hafta sonra stenti alacağız ve hastamız günlük yaşamına geri dönecek." dedi.



Hasta Emrullah Sülün, 2-3 haftadan bu yana böbreğinde çok fazla sancının olduğunu ve bu nedenle hastaneye başvurduğunu kaydederek, "Rıfat hocam testleri yaptıktan sonra taş olduğunu söyledi. Sonrasında ameliyatla bu taşı alacağımızı anlattı. Uzaktan teknolojiyi kullanarak İstanbul Tıp Fakültesi ve Muş Devlet Hastanesi aracılığıyla Türkiye'de bir ilk olacak operasyonu anlattılar. Ben de gönül rahatlığıyla hocamıza güvendim. Operasyonu gerçekleştirdiler. Gayet iyi geçtiğini söylediler. Ben de çok memnun kaldım. Bir sıkıntı yok. İleri teknolojinin bu şekilde kullanılması ve bunda bir ilk olmak bize ayrıca gurur verdi. Eğeme geçenlere teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

