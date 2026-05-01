Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Koruma altındaki Muş lalesi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

        Koruma altındaki Muş lalesi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

        Muş'ta doğal yetişen endemik türlerden Muş laleleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Giriş: 01.05.2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

        Havanın ısınmasıyla çiçek açan lalelerle bezenen ova, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 60 akademisyen, Muş Ovası'nı gezerek koruma altındaki laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

        Muş'a gelen Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Baki, kentin doğal güzelliklerini daha yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.

        Muş'un güzelliklerini hep merak ettiklerini belirten Baki, "Endemik lale tarlası gerçekten çok etkileyici. Bu lalelerin tamamen doğal ortamda yetişmesi oldukça şaşırtıcı ve değerli bir durum. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Muş'un güzelliklerini keşfettikçe ülkemiz adına da mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Tuğba Öztürk de bölgede yetişen endemik laleleri görmenin kendilerini cezbettiğini dile getirerek, "Doğal ortamda böylesine özel bitkilerin varlığını görmek gerçekten etkileyici. Muş'a geldiğimizde temiz ve ferah bir hava aldığımızı da hissettik. Bizim için gayet güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
        Muş'ta akademisyenler lalelerle buluştu
        Muş'ta akademisyenler lalelerle buluştu
        Muş'ta Diyanet Genç Ofisi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kitapevi açılışı yapıldı
        Muş'ta Diyanet Genç Ofisi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kitapevi açılışı yapıldı
        Muş'un kurtuluşunun 109'uncu yılı törenle kutlandı
        Muş'un kurtuluşunun 109'uncu yılı törenle kutlandı
        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü kutlandı
        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü kutlandı
        Muş'ta gençlerden boksa yoğun ilgi
        Muş'ta gençlerden boksa yoğun ilgi