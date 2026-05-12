Muş Alparslan Üniversitesi'nde Naks-ı Zer İslam Sanatları Sergisi açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Arslan ve İranlı sanatçı Dr. Vali Mahboubi'nin çalışmalarının yer aldığı "Naks-ı Zer İslam Sanatları" sergisi düzenlendi.



İlahiyat Fakültesi Fuaye Salonu'ndaki serginin açılışını Vali Avni Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez yaptı.



Katılımcılar, farklı yazı tekniklerle hazırlanan 35 eserin yer aldığı sergiyi gezdi.



Arslan, basın mensuplarına, İslam dini sanatının hizmetkarı olmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.



Bu serginin sadece bir seyir değil, bir medeniyetin ihyası ve bir ruhun yeniden kıyamı olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Zira biz biliriz ki sanatın başladığı yerde kelam teslimiyetle susar, artık sadece sanatın o derin ve eşsiz ruhu konuşur. Sergide toplamda 35 eser bulunuyor. Bu 35 eserin bir kısım minyatür, hat, tezhip ve ebrudan oluşmaktadır. Sergimizde özellikle minyatürler 12. yüzyılda yazılmış olan ve dünyanın ilk Hamse sahibi Türk şairi Genceli Nizami'nin Hefbeyker eserinden esinlenilmiştir. Orada bugüne kadar hikayesi olup da minyatürü yapılmamış hikayeler yeniden bu sergimizde canlandı. Ayrıca hat eserlerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadisler ve Osmanlıca özlü sözler yer almaktadır."



Açılışa kurum amirleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

