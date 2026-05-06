Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü araç filosuna 3 yeni araç eklendi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen 2 minibüs ve midibüs törenle hizmete sunuldu.



Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Avni Çakır, çocukların ve gençlerin yarınlara daha güçlü, daha sağlıklı hazırlanması, sosyalleşmelerinin artması, daha disiplinli bir hayatlarının olması, derslerinde de başarılı olmaları amacıyla spora ayrı bir destek verdiklerini söyledi.



Araçların 7 gün 24 saat gençlerin ve çocukların hizmetinde olacağını belirten Çakır, şunları kaydetti:



"Başarı hiçbir zaman tesadüf değil. Başarı çok geniş bir ailedir, çok geniş bileşenlerin ortak hareket etmesiyle mümkündür. Allah'a şükür, 3 yıllık bir süreç boyunca tüm Türkiye'de örnek bir seviyeye geldi. Bu konuda başarılarınızı büyük bir keyifle anlatır hale geldim. Öncelikle yatırım yaptık, gençlerimize malzeme desteği verdik, kulüplerimize mali anlamda destekte bulunduk."



Sporun sadece belli bir yaş üzerinde olmadığını ifade eden Çakır, "Sporun 5-6 yaş gruplarına da kadar inmesini sağladık, yatırım yaptık ve Allah'a şükür ki geldiğimiz noktada çok ciddi sonuçlar elde ettik. Bugün Muş, her branşta, her alanda çok ciddi bir rakip haline geldi. Bu araçlar sporcularımızın hizmetinde olacak. 7 gün 24 saat çalışacak ve gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetinde olacak." dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise, Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle Muş Valiliğine kazandırılan 3 aracın kurumlarına tahsis edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Araçlar sayesinde gençlerin, sporcuların, antrenörlerin faaliyetlere daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşacağını dile getiren Kılıç, "İnanıyorum ki bu destek ilimizde sporun tabana yayılmasını ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha güçlü şekilde katılması açısından değerli bir hizmet olacaktır. İl Müdürlüğü olarak bizler gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya, onların başarılarına, gelişmelerine ve hayallerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.



Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Yardımcısı Cihat Abukan, İl Özel Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcular katıldı.

