        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş İl Özel İdaresinin filosuna 40 yeni araç eklendi

        Muş İl Özel İdaresinin filosuna 40 yeni araç eklendi

        Muş İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmak üzere 165 milyon lira değerinde 40 yeni araç filoya kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Muş İl Özel İdaresinin filosuna 40 yeni araç eklendi

        Muş İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmak üzere 165 milyon lira değerinde 40 yeni araç filoya kazandırıldı.

        Muş Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla satın alınan 14 hizmet aracı ile 26 iş makinesi için tören düzenlendi.

        Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi'ne yeni araçların kazandırıldığını söyledi.

        Geçen yıl 200 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bugün de Özel İdare çalışanlarımız ve muhtarlarımızla adeta bayram havası yaşıyoruz. Bu araçların ilimizin hizmetine sunulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu araçları yalnızca rutin gelirlerle temin etmek kolay değil. Muş İl Özel İdaresi, çalışanları ve sahadaki hizmetleriyle bütçesinin üzerinde iş yapan bir kurumdur. Araç parkımıza yapılan bu katkılar da yürütülen girişim ve çalışmaların sonucudur. Ayrıca Özel İdare'ye yeni kaynaklar kazandırıldığını da özellikle ifade etmek isterim. Siyasetçisiyle, idarecisiyle, memuruyla, amiriyle, muhtarıyla ve İl Genel Meclisi üyeleriyle çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

        Kent genelinde 368 köy ve 217 mezraya hizmet verdiklerini anlatan Çakır, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, hizmetlerimizi eşit ve adil bir anlayışla planlıyoruz. Elbette grup yolları, heyelan bölgeleri ve acil ihtiyaç duyulan alanlar gibi önceliklerimiz oluyor. Bunun dışında ayrım gözetmeksizin her noktaya hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeni sezona güçlü bir şekilde gireceğiz. Araçlarımız hazır, personelimiz hazır." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edilmesinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

