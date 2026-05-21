        Muş Valiliği tam doluluğa ulaşan barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılacağı uyarısında bulundu

        Muş Valiliği tam doluluğa ulaşan barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılacağı uyarısında bulundu

        Muş Valiliği, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesinin yapılacağını ve Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'na geçici süreyle giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

        Giriş: 21.05.2026 - 17:42
        Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan yağışlar nedeniyle Murat Nehri'nin su seviyesinde önemli artış gözlemlendiği belirtildi.

        Membasında yer alan Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının tam kapasiteye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin yükselmesi sebebiyle baraj kapaklarının kademeli olarak açılması planlanmaktadır ve su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla kontrollü tahliye su bırakma işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi gereği doğmuştur. '5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/C maddesinde yer alan kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler' hükmü ile aynı kanunun 11/C maddesinde yer alan 'il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin görev ve sorumluluklarındandır. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır' hükmü gereğince vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimizde en çok ziyaret edilen alanlardan biri olan ve Murat Nehri kıyısında bulunan Muş Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'na 21-31 Mayıs tarihleri arasında giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir."

        Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağı ve para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Yayımlanan bu genel emire aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Kolluk birimlerimizce Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı alanında ve çevresinde etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılacaktır. Bu karar, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına ilanen tebliğ olunur." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

