        Muşspor, "taraftarları taşıyan aracın Diyarbakır dönüşü kaza yaptığı" iddialarını yalanladı

        Muşspor, "taraftarları taşıyan aracın Diyarbakır dönüşü kaza yaptığı" iddialarını yalanladı

        Muşspor, dün Diyarbakır'da oynanan Nesine 2. Lig play-off final maçının ardından Muş'a dönen taraftarları taşıyan aracın kaza yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 02:51 Güncelleme:
        Muşspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Sosyal medyada dolaşan, taraftarlarımızı taşıyan aracın Diyarbakır dönüşü Kulp yolunda kaza yaptığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Taraftarlarımızın sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yalnızca kulübümüzün resmi hesaplarından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

        Dün Diyarbakır'da oynanan Nesine 2. Lig play-off final maçında Mardin 1969 Spor ile karşılaşan Muşspor, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

