Muş'ta 1 ton 440 kiloluk dana "Şampiyon" alıcısını bekliyor

Muş'ta 1 ton 440 kiloluk "Şampiyon" isimli dana, kurbanlık olarak satışa sunuldu.



Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hareketlilik başlarken, besiciler de büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları hayvan pazarlarında görücüye çıkarıyor.



Kızılağaç beldesinde besicilik yapan Mahsum Güler de 1 ton 440 kiloluk "Şampiyon" isimli danayı 750 bin liradan satışa sundu.



Güler, hayvanları bir yıl boyunca ahırda özel beslediğini söyledi.



Geçimini hayvancılık yaparak sağladığını belirten Güler, "Danamız, tam olarak 1 ton 440 kilogram ağırlığında. Bölgede daha büyüğünü şimdiye kadar görmedim, duymadım. İstanbul'a 25 kurbanlık hayvanımızı gönderdik. Bu danayı da satışa sunduk." dedi.

