Muş'ta 30 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muş'un Hasköy ilçesinde 30 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, düzenlenen operasyonla "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 30 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 32 suçtan kaydı olduğu belirlenen firari hükümlü gözaltına alındı.



Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

