Muş'ta 55 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 55 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 55 cep telefonu, 9 kablosuz kulaklık ve 2 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

