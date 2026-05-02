        Muş'ta "8. Lale Festivali" düzenlendi

        Muş'ta "8. Lale Festivali" düzenlendi

        Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "8. Lale Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Muş'ta "8. Lale Festivali" düzenlendi

        Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "8. Lale Festivali" düzenlendi.

        Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin işbirliğiyle ilçedeki Lale Meydanı'nda düzenlenen festivalde farklı yörelerin halk oyunları sahnelendi, sanatçılar şarkılar seslendirdi.

        Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, tarih boyunca sadeliği, samimiyeti ve üretken insanlarıyla öne çıkan Korkut'un güçlü kimliğini aynı kararlılıkla geleceğe taşıdığını söyledi.

        Muş Ovası'nın baharın gelişiyle bambaşka bir renge büründüğünü belirten Çakır, "Ovanın dört bir yanını kırmızıya boyayan, zarafetiyle göz kamaştıran laleler sadece bir çiçek değil, bu toprakların ruhunu, bereketini ve izzetini yansıtan güçlü bir semboldür. Endemik bir tür olarak yalnızca bu coğrafyada yetişen ve koruma altında bulunan bu eşsiz lale, bizlere emanet edilmiş doğal bir hazinedir. Onları korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikte aktarabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

        Muş Ovası'nın yalnızca laleleriyle değil, keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği, huzur veren rotaları ve eşsiz manzarasıyla da dikkati çektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu topraklar, doğayla iç içe olmak isteyen herkes için adeta saklı bir cennet gibidir. Bizler de bu zenginliği koruyarak, tanıtarak ve gelecek nesillere aktararak daha da değerli hale getirmekten sorumluyuz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz şenlikler, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle bu güzelliği sadece anlatmakla kalmayacak, kültürümüzle, sanatımızla ve birlik ruhumuzla daha da anlamlı hale getireceğiz. Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda doğayla kurmuş olduğumuz bağın, kültürümüzle harmanlanmış güçlü bir ifadesidir."

        Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise "Lale, geçmişten günümüze uzanan zaman yolculuğunda barışı, dostluğu ve kardeşliği simgeleyen en önemli figürlerden biridir. Zarif hatlarında duanın inceliği ve cömertliğin yansımasını taşır. İlçemizin bereketli topraklarında doğal olarak yetişen laleler, küskünleri barıştıran, gönülleri birleştiren en önemli bağlardan biridir. Umarım dünyanın bugün en çok ihtiyaç duyduğu adalet, hakkaniyet ve insanca yaşam adına bu festivaller güçlü bir mesaj olur." diye konuştu.

        Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Varto Kaymakamı Abdulkadir Işık, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Benzer Haberler

        Fotoğraf maratonu için Muş'a gelenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerin...
        Fotoğraf maratonu için Muş'a gelenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerin...
        Muş lalesi, yabancı fotoğrafçıların ve belgeselcilerin kadrajında
        Muş lalesi, yabancı fotoğrafçıların ve belgeselcilerin kadrajında
        Muş'ta "1071'in İzinden Fotoğraf Maratonu" yoğun katılımla başladı
        Muş'ta "1071'in İzinden Fotoğraf Maratonu" yoğun katılımla başladı
        Muş Ovası'nda lale zamanı
        Muş Ovası'nda lale zamanı
        Muş'ta 1 ton 440 kiloluk dana "Şampiyon" alıcısını bekliyor
        Muş'ta 1 ton 440 kiloluk dana "Şampiyon" alıcısını bekliyor
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı