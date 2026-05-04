Muş'ta açan ters laleler için sıkı koruma önlemi

Muş'ta doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve güvenlik korucuları tarafından alınan önlemlerle korunuyor.





Kentin 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve doğaya renk katan ters laleler, yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Ters lalelerin korunması için önlem alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçileri çiçeklere zarar vermemeleri konusunda uyarıyor.



Güvenlik korucuları da bölgede nöbet tutarak koruma çalışmalarına destek veriyor.



Ziyaretçilerden Ferhat Saysal, basın mensuplarına, ters laleleri görmek için zorlu bir yolculuk yaptıklarını söyledi.



Lalelerin koruma altında tutulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Saysal, şunları kaydetti:



"Bu tür doğa güzelliklerinin Muş Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulması, buranın sürekli denetlenmesi çok önemli. Genel olarak buraya gelen insanlarda şunu gördük, hepsi bu güzelliği ve bu heyecanı yaşamak için buraya geliyor. Biz de herkesin, ömrü kısa olan bu ters laleleri gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. İnsanların bu tür güzelliklere zarar vermemesi gerekiyor."

