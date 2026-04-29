        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Eyleme devam edeceklerini belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, bizi duyuyorsanız çıkın gelin. Ailelerinize teslim olun. Bizi de bu kadar bekletmeye gerek yok. Bizi huzursuz etmenize gerek yok." dedi.

        Oğlundan yıllardır haber alamayan Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum, neredesin? Herkes annesine, babasına, memleketine, toprağına geliyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Siz artık küçük değilsiniz, çıkın gelin. Mutlu olmadığınızı biliyorum. Sen de bizi merak ediyorsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

