        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

        "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

        Oğluna seslenen Koçhan, "Oğlum, yıllardır sizden hiçbir haber alamıyoruz. Ne yapıyorsun, nasıl yaşıyorsun bilmiyoruz. Beklemenin artık bir anlamı yok. Siz yanlış bir yola girdiniz. İyi düşünün, tercih ettiğiniz yolun sonu yok. Gelin ailelerinize teslim olun. Orada sizi bekleyen bir gelecek yok. Biz burada sizi bekliyoruz." dedi.

        Oğlu için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız ise "Artık gözyaşım kurudu. Seni özlemle bekliyorum. Ne zaman geleceksin diye sürekli kapıya, pencereye bakıyorum. İnşallah bir gün çıkıp gelirsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak
