Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" yapıldı

        Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" yapıldı

        Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" yapıldı

        Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" düzenlendi.

        "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Etkinlikleri" kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 5 kız öğrenci, anneleriyle mutfakta Muş köftesini hazırladı.

        Jüri üyelerinin yemeklere puan verdiği yarışmada, Münevver ile kızı Rabia Özün birinci seçildi.

        Yarışma jürisi Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek, yarışmanın yöresel yemek kültürünün yaşatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Yarışmanın keyifli geçtiğini belirten Özrek, şunları kaydetti:

        "Okulumuz çok önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Anneler ve kızlar yarışıyor. İlimizin marka yemeklerinden biri olan çok önemli bir tescilli yemeğimizi yaptılar. Bizler de jüri üyeleri olarak değerlendirdik. Güzel sonuçlar aldık. Gençlerimiz çok yöresel yemeklerimize hakim değiller. Anneler daha çok yöresel yemeklerimizi biliyorlar. Annelerin, kızlarıyla birlikte yarışması, bilinmeyen yemekleri öğretmeleri konusunda önem arz ediyor. Bu, kültürümüzün aslında devamıdır."

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise "Bunlar bizim için çok kıymetli etkinlikler. Hazır yemek kültürünün, fast food kültürünün ülkede yaygınlaştığı, sağlığı tehdit ettiği bir alana dönüştüğü süreçte öğrencilerimizin ata yemeklerini, kültürlerini annelerinden öğrenip yeni nesillere aktarması bizim için çok kıymetlidir." dedi.

        Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda 'Bilim ve Sanat Şöleni' düzenlendi
        Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda 'Bilim ve Sanat Şöleni' düzenlendi
        Muş'ta "7 Bölge 7 Çözüm Muş Ulusal Gençlik Zirvesi" yapıldı
        Muş'ta "7 Bölge 7 Çözüm Muş Ulusal Gençlik Zirvesi" yapıldı
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta "Orman Benim" etkinliği ve doğa yürüyüşü düzenlendi
        Muş'ta "Orman Benim" etkinliği ve doğa yürüyüşü düzenlendi
        Muş'ta doğa yürüyüşü ve "Orman Benim" etkinliği yapıldı
        Muş'ta doğa yürüyüşü ve "Orman Benim" etkinliği yapıldı