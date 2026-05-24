Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor

Muş'ta dereye düşen kadını arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.



Cevizlidere köyü mevkisindeki köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen 50 yaşındaki G.Y. için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve Van'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile güvenlik korucuları bölgede çalışmalarına devam ediyor.



Ekipler beş gündür insansız hava aracı, termal kamera ve dron kullanarak hem bölgeyi hem de Batman ve Diyarbakır hattındaki dere yataklarını kontrol ediyor.



Dalgıçlar su altında, diğer ekipler de vadi ve dere yataklarında arama yaparak kadını bulmak için çaba gösteriyor.



AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, basın mensuplarına kayıp kadının bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Bölgedeki vadilerin geniş ve suyun debisinin yüksek olmasının çalışmaları zorlaştırdığını belirten Daşdemir, şunları kaydetti:



"Komşu illerden de başkanlığımızın talimatları doğrultusunda buraya ekipler sevk ettik. Şu anda AFAD, Jandarma, sivil toplum kuruluşları olan İHH, HAK, Kızılay ve güvenlik korucularımızla arama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Köprüden düşen vatandaşımızın düşme noktasından Sarıçoban Çayı'na kadar olan yaklaşık 6 kilometrelik bölgede su içinde tarama yaptık. 5 gündür çalışmalarımız devam ediyor. Kayıp vatandaşımızın ilgili bazı kıyafetlerini, ayakkabılarını, hırkasını bulduk ancak kendisine henüz ulaşamadık. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Hem insansız hava araçlarımız hem de dronlarımızla tarama yapıyoruz. Termal kameralar kullanarak ulaşamadığımız bölgeleri de kontrol ediyoruz."



Daşdemir, şüphelendikleri noktaları daha titiz kontrol ettiklerini, tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini ifade ederek, "Şüpheli bölgelerde dalgıç ekiplerimiz çalışma yaparak alanın daha hızlı şekilde taranmasını sağlıyor. Böylece kafamızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.





Düşme noktasından Muş sınırının çıkışına kadar yaklaşık 30 kilometrelik bir bölge bulunduğunu aktaran Daşdemir, "Muş sınırından Batman Barajı'na kadar olan alan da yaklaşık 30 kilometre. Muş, Batman ve Diyarbakır illerimiz ortak şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Hem Muş hem de Batman tarafında yaklaşık 60 kilometrelik alan şu ana kadar taranmış durumda." ifadelerini kullandı.





Daşdemir, çalışmaların kayıp kadın bulunana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

