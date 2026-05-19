        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta doğa yürüyüşü ve "Orman Benim" etkinliği yapıldı

        Muş'ta doğa yürüyüşü ve "Orman Benim" etkinliği yapıldı

        Muş'ta düzenlenen doğa yürüyüşü ve "Orman Benim" etkinliğinde, ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        Muş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tarihi Murat Köprüsü'nün bulunduğu Sultan Alparslan Parkı'nda "Orman Benim" etkinliği yapıldı.

        Etkinliğe katılan gençler ve protokol üyeleri, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı.

        Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Muş Valisi Avni Çakır, gençler ve diğer katılımcılar, Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki mesire alanında doğa yürüyüşü yaptı.

        Murat Nehri'nde kano yapan, şarkılar söyleyip sportif etkinliklere katılan gençler, güzel bir gün geçirdi.

        Vali Çakır, basın mensuplarına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Orman Benim" etkinliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının doğa yürüyüşü programını birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Çakır, şunları ifade etti:

        "Gençlerimizle hem alanda mıntıka temizliği yaptık hem de bu güzel havayı fırsat bilerek mesire alanında keyifli bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenledik. Muş'ta yaklaşık 95 bin öğrencimizle dolu dolu bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Okul sporlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz bünyesinde açtığımız kurslarda ve destek verdiğimiz amatör spor kulüplerinin farklı branşlardaki faaliyetlerinde gençlerimizi yoğun şekilde sahalarda ve spor salonlarında görmenin mutluluğunu yaşadık. Onları her alanda destekledik. Bunun sonucunda da hem bölgesel hem il hem de ulusal düzeyde önemli başarılar elde ettik."

        Gençlerin yaz dönemini sporla dolu dolu geçirmeleri için hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Çakır, "Her türlü malzeme ihtiyacını karşılıyoruz. Tüm salonlarımızı 7 gün 24 saat gençlerimizin ve sporcularımızın kullanımına açık tutacağız. Buradan velilerimize de seslenmek istiyorum. Okulların kapanmasıyla açacağımız onlarca spor kursuna çocuklarımızın mutlaka katılmasını ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri, katılımcılara ikramda bulundu.

        Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

