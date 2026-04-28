Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta "Emekten Doğan Güç: Kadın Girişimciliği Paneli" düzenlendi

        Muş'ta "Emekten Doğan Güç: Kadın Girişimciliği Paneli" düzenlendi

        Muş'ta, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğince (MÜSİAD) "Emekten Doğan Güç: Kadın Girişimciliği Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitenin Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, son yıllarda, ülkede Türk nüfusunun gelecek senelerde alacağı yeni biçim ve kadın istihdamının yoğun tartışıldığını söyledi.

        Üniversitelerinde kadın istihdamının yüzde 50'lere yaklaştığını belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Kadın sayısı her geçen gün artıyor. Kadın öğrencilerimiz, erkeklerden daha başarılı. Sınıf, bölüm ve fakülte birincilerimiz hep kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımızın, bu başarının karşılığı olarak girişimcilik ve ekonomik hayatta daha fazla yer almaları gerektiğini kanısındayız. Kadının sadece iş dünyasında değil her alanda daha fazla var olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Sanat, kültür ve eğitim alanında daha fazla olması gerekiyor. Son yıllarda Türkiye'de bu anlamda ciddi mesafe katettik. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleşti."

        MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkanı Ayşe Akgül Can ise "Kadının yeri ekonominin tam merkezidir. Çünkü üretimin, ticaretin ve dönüşümün olduğu her yerde yine kadın var." dedi.


        Kadınların ekonomiye aktif katılımının sadece sosyal bir kazanım değil, doğrudan ekonomik bir güç olduğunu vurgulayan Can, "İşte tam da bu noktada MÜSİAD çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar bir farkındalık hareketi olmanın çok ötesindedir. Burada bir proje üretmiyoruz, bir ekosistem inşa ediyoruz. Kadınların ticarette daha görünür, üreten, yöneten, karar veren ve en önemlisi küresel rekabette söz sahibi olduğu bir ekosistem..." diye konuştu.

        Panele, Genç MÜSİAD Muş Şube Başkanı Ferhat Olcay, MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Miraç Evin ile Komisyon Üyesi Canan Özpınar, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

