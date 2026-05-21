Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta Gençlik Festivali'nde buluşan gençler 130 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

        Muş'ta Gençlik Festivali'nde buluşan gençler 130 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

        Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen Gençlik Festivali'nde bir araya gelen gençler, 130 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Gençlik Festivali'nde buluşan gençler 130 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

        Muş’un Korkut ilçesinde düzenlenen Gençlik Festivali'nde bir araya gelen gençler, 130 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Gençlik doğanın kalbinde, gelecek emin ellerde" sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında 500 genç Gölet Parkı'nda bir araya geldi.

        Yaklaşık 130 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüşe geçen gençler, Gençlik Merkezi yanındaki mesire alana kadar yürüdü.

        Burada düzenlenen etkinliklere katılan gençler, oyunlar oynadı, şarkılar eşliğinde doyasıyla eğlendi.

        Etkinliğe katılan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, yürüyüşe büyük heyecanla başladıklarını söyledi.

        Gençlerin festival kapsamında doğayla buluştuğunu belirten Ayaz, şunları kaydetti:

        "Bu, ilçemizde herkese hitap eden bir organizasyon. Gençlerimizi işin içine kattık. Okullarımızdaki ve spor merkezlerimizdeki gençlerin yer aldığı bir organizasyon. Burada sadece bir festival için değil geleceğin heyecanını, sporun birleştirici gücünü, doğanın samimiyetini ve huzurunu paylaşmak için bir araya geldik."

        Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise "Gençlerin bir araya gelmesi, müziğe, spora ve bilime yönelmesi bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu ülke gençliğe emanettir." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

        Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kökbudak, İlçe Emniyet Amiri Okan Olçar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Zühti Arık da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Muş'ta akıntıya kapılan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Muş'ta akıntıya kapılan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı
        Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        İstanbul'dan Muş'a robotik operasyon Uzaktan robotik böbrek taşı ameliyatı...
        İstanbul'dan Muş'a robotik operasyon Uzaktan robotik böbrek taşı ameliyatı...
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" Tanıtıldı
        Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" Tanıtıldı
        İstanbul'dan Turkcell 5G bağlantısıyla böbrek taşı ameliyatı yaptığı hastas...
        İstanbul'dan Turkcell 5G bağlantısıyla böbrek taşı ameliyatı yaptığı hastas...