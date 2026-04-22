Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı düzenlendi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında yapılan toplantıda konuşan Çakır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan saldırılar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.





Yaşanan acıları yüreklerinde hissettiklerini belirten Çakır, "Ailelerin yaşadıklarını tarif etmek mümkün değil. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.



İl genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Çakır, kentteki kamu yatırımlarını zamanında, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamanın, kurumlar arasındaki uyum ve koordinasyonu en üst seviyede sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Bu amaçla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarını yılda dört kez düzenli olarak yaptıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:



"Bu toplantılarda hem yatırımların son durumunu değerlendiriyoruz hem de ilimizin sosyoekonomik gelişimini yakından takip ediyoruz. Karşılaştığımız sorunları açıkça konuşuyor, çözüm gerektiren konuları birlikte karara bağlıyoruz. 2026 yılı yatırım dönemi, artık Mayıs ayı itibarıyla başlıyor. Bu yıl hem ilimiz hem de bölgemiz oldukça yoğun ve bereketli bir kış geçirdi. Bundan şikayetçi değiliz aksine son derece verimli bir yağış dönemi yaşadık. Bu durum sahadaki çalışmalarımızın birkaç hafta gecikmesine neden oldu ama getirdiği fayda bunun çok daha üzerinde."



Yağışların tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm üretim alanlarında ciddi bir verim artışı sağlayacağını ifade eden Çakır, "Devlet Su İşleri ve Meteorolojiden aldığımız verilere göre bölgemiz, Türkiye ortalamasının yaklaşık 1,7 katı oranında, son 7-8 yıl ortalamasının da yine yaklaşık 1,7 katı üzerinde yağış aldı. Bu sadece ilimiz için değil, tüm bölge için büyük bir kazançtır. Murat Nehri üzerindeki 6 baraj ve aşağı havzada yer alan 4 barajla milyonlarca dönüm arazi sulanıyor. Bu tablo bize ne kadar bereketli bir sezon geçirdiğimizi açıkça gösteriyor." diye konuştu.



Amaçlarının 2026 yılı sonunda belirledikleri tüm hedeflere eksiksiz ulaşmak olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:



"2026 yılı içerisinde 10 farklı sektörde toplam 277 proje yürütüyoruz. Bu projelerin 3'ü tamamlandı, 82'si halen devam ediyor, 54'ü ihale aşamasında, 138'ine ise henüz başlanmadı.Toplam yatırım tutarımız 34 milyar 100 milyon 943 bin liradır. Önceki yıllarda bu projelere 9 milyar 505 milyon 142 bin lira harcama yapılmıştır. 2026 yılı için ayrılan ödenek 2 milyar 947 milyon 670 bin liradır. Bugüne kadar yapılan harcama ise 9 milyar 665 milyon liraya ulaşmış, bu da yüzde 28 nakdi gerçekleşmeye ve yüzde 10 fiziki gerçekleşmeye karşılık gelmektedir. Bu rakamlar bize hem yaptığımız işin büyüklüğünü hem de üzerimizdeki sorumluluğu açıkça gösteriyor."



Toplantıya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

