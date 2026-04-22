        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 18:50 Güncelleme:
        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında yapılan toplantıda konuşan Çakır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan saldırılar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.


        Yaşanan acıları yüreklerinde hissettiklerini belirten Çakır, "Ailelerin yaşadıklarını tarif etmek mümkün değil. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

        İl genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Çakır, kentteki kamu yatırımlarını zamanında, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamanın, kurumlar arasındaki uyum ve koordinasyonu en üst seviyede sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

        Bu amaçla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarını yılda dört kez düzenli olarak yaptıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu toplantılarda hem yatırımların son durumunu değerlendiriyoruz hem de ilimizin sosyoekonomik gelişimini yakından takip ediyoruz. Karşılaştığımız sorunları açıkça konuşuyor, çözüm gerektiren konuları birlikte karara bağlıyoruz. 2026 yılı yatırım dönemi, artık Mayıs ayı itibarıyla başlıyor. Bu yıl hem ilimiz hem de bölgemiz oldukça yoğun ve bereketli bir kış geçirdi. Bundan şikayetçi değiliz aksine son derece verimli bir yağış dönemi yaşadık. Bu durum sahadaki çalışmalarımızın birkaç hafta gecikmesine neden oldu ama getirdiği fayda bunun çok daha üzerinde."

        Yağışların tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tüm üretim alanlarında ciddi bir verim artışı sağlayacağını ifade eden Çakır, "Devlet Su İşleri ve Meteorolojiden aldığımız verilere göre bölgemiz, Türkiye ortalamasının yaklaşık 1,7 katı oranında, son 7-8 yıl ortalamasının da yine yaklaşık 1,7 katı üzerinde yağış aldı. Bu sadece ilimiz için değil, tüm bölge için büyük bir kazançtır. Murat Nehri üzerindeki 6 baraj ve aşağı havzada yer alan 4 barajla milyonlarca dönüm arazi sulanıyor. Bu tablo bize ne kadar bereketli bir sezon geçirdiğimizi açıkça gösteriyor." diye konuştu.

        Amaçlarının 2026 yılı sonunda belirledikleri tüm hedeflere eksiksiz ulaşmak olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

        "2026 yılı içerisinde 10 farklı sektörde toplam 277 proje yürütüyoruz. Bu projelerin 3'ü tamamlandı, 82'si halen devam ediyor, 54'ü ihale aşamasında, 138'ine ise henüz başlanmadı.Toplam yatırım tutarımız 34 milyar 100 milyon 943 bin liradır. Önceki yıllarda bu projelere 9 milyar 505 milyon 142 bin lira harcama yapılmıştır. 2026 yılı için ayrılan ödenek 2 milyar 947 milyon 670 bin liradır. Bugüne kadar yapılan harcama ise 9 milyar 665 milyon liraya ulaşmış, bu da yüzde 28 nakdi gerçekleşmeye ve yüzde 10 fiziki gerçekleşmeye karşılık gelmektedir. Bu rakamlar bize hem yaptığımız işin büyüklüğünü hem de üzerimizdeki sorumluluğu açıkça gösteriyor."

        Toplantıya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Muş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheliye adli işlem
        Muş'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheliye adli işlem
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol" projesi hayata geçirildi
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol" projesi hayata geçirildi
        Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Muş'ta "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Havaların ısınmasıyla Muş'a toy kuşları gelmeye başladı Muş'ta 295 toy kuşu...
        Havaların ısınmasıyla Muş'a toy kuşları gelmeye başladı Muş'ta 295 toy kuşu...
        Muş-Kulp kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Muş-Kulp kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi