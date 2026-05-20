Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kütüphane ve aile destek merkezi açıldı

        Muş'ta kütüphane ve aile destek merkezi açıldı

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve aile destek merkezi düzenlenen programla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Muş'ta kütüphane ve aile destek merkezi açıldı

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve aile destek merkezi düzenlenen programla açıldı.


        Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Gençliğine İyi Bak, Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında kütüphane ve aile destek merkezi kuruldu.


        Dernek binasında düzenlenen açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, uyuşturucuyla mücadelede hem kamu kurumlarının hem de bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.


        Çakır, derneğin yaptığı çalışmaları önemsediklerini ve gereken desteği verdiklerini belirterek, "Bu zorlu yolda emek sarf edenlere destek olmak hepimizin görevi. Bundan sonra da bu konuda çalışma yapan STK, kamu kurumu varsa her türlü faaliyetlerinde yanlarında olacağız. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz konuyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyor. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği başarılı çalışmalar yapıyor. Süreç içinde olumlu çalışmalarını, projelerini ilgiyle izliyorum." diye konuştu.


        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ise 12 yıldır kente bağımlılıkla mücadele ettiklerini bildirerek "Valimiz Sayın Avni Çakır'ın önderliğinde kamu kurumlarımızla gece gündüz sahada emek veriyoruz. Derdimiz Muş evlatlarına sahip çıkmak, bağımlılığın önüne geçmek. Şehrimizin evlatları için ne gerekiyorsa yapmaktayız." dedi.

        Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ve davetliler katıldı.






        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Bornova'da dama heyecanı: Muşlu Ahmet Tokmak üçüncü oldu
        Bornova'da dama heyecanı: Muşlu Ahmet Tokmak üçüncü oldu
        Muş'un uzak köylerinde çocukların bayram sevinci
        Muş'un uzak köylerinde çocukların bayram sevinci
        Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" yapıldı
        Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" yapıldı
        Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda 'Bilim ve Sanat Şöleni' düzenlendi
        Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda 'Bilim ve Sanat Şöleni' düzenlendi
        Muş'ta "7 Bölge 7 Çözüm Muş Ulusal Gençlik Zirvesi" yapıldı
        Muş'ta "7 Bölge 7 Çözüm Muş Ulusal Gençlik Zirvesi" yapıldı