Muş'ta lise öğrencileri kurdukları stantta sağlık taraması yaptı

Muş'ta Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri, "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması yaptı.



İstasyon Caddesi'ndeki Atatürk Çocuk Parkı önünde stant kuran Sağlık Bölümü öğrencileri, kent sakinlerinin tansiyon ölçümlerini, boy ve kilo endeksi hesaplamalarını yaptı.





Öğrenciler ayrıca, ani solunum yolu tıkanmalarında hayat kurtaran Heimlich manevrasını uygulamalı olarak anlattı.



Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, yapılan çalışmanın hem öğrenciler hem de vatandaşlar açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında çalışma yaptıklarını ifade eden Altay, şöyle konuştu:





"Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiyi bugün pratiğe aktarma günüdür. Yaptığımız bu etkinlikle vatandaşlarımızın hem ihtiyaçlarını görüyor hem de bir farkındalığı oluşturarak sağlıklı bir yaşam sürdürme alanıyla ilgili ön açmış oluyoruz. Bu etkinlikten dolayı okul idaremize, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Burada yapılan ölçümlerle tansiyon sorunu olan vatandaşlarımızın hastaneye, boy ve kilo endeksinde anormallik olanların diyetisyenlereyönlendirmeleri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımız bu uyarılarımızı dikkate alır."

