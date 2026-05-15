Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta lise öğrencileri kurdukları stantta sağlık taraması yaptı

        Muş'ta lise öğrencileri kurdukları stantta sağlık taraması yaptı

        Muş'ta Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri, "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta lise öğrencileri kurdukları stantta sağlık taraması yaptı

        Muş'ta Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri, "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması yaptı.

        İstasyon Caddesi'ndeki Atatürk Çocuk Parkı önünde stant kuran Sağlık Bölümü öğrencileri, kent sakinlerinin tansiyon ölçümlerini, boy ve kilo endeksi hesaplamalarını yaptı.


        Öğrenciler ayrıca, ani solunum yolu tıkanmalarında hayat kurtaran Heimlich manevrasını uygulamalı olarak anlattı.

        Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, yapılan çalışmanın hem öğrenciler hem de vatandaşlar açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında çalışma yaptıklarını ifade eden Altay, şöyle konuştu:


        "Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiyi bugün pratiğe aktarma günüdür. Yaptığımız bu etkinlikle vatandaşlarımızın hem ihtiyaçlarını görüyor hem de bir farkındalığı oluşturarak sağlıklı bir yaşam sürdürme alanıyla ilgili ön açmış oluyoruz. Bu etkinlikten dolayı okul idaremize, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Burada yapılan ölçümlerle tansiyon sorunu olan vatandaşlarımızın hastaneye, boy ve kilo endeksinde anormallik olanların diyetisyenlereyönlendirmeleri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımız bu uyarılarımızı dikkate alır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Varto'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Varto'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Muş'ta boğulma tehlikesi geçiren genç heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Muş'ta boğulma tehlikesi geçiren genç heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Muş'ta "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliği yapıldı
        Muş'ta "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliği yapıldı
        Muş'ta el emeği ürünler sergilendi
        Muş'ta el emeği ürünler sergilendi
        Muş'ta yabani bitki toplayanlara sıkı denetim
        Muş'ta yabani bitki toplayanlara sıkı denetim
        Yürürken limon boğazına kaçtı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Yürürken limon boğazına kaçtı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı