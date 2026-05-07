        Muş'ta lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtıldı

        Muş'ta lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtıldı

        Muş'ta lise öğrencilerinin mesleki kariyerlerine katkı sunulması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:34 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ve JSGA heyeti tarafından Muş Fen Lisesi'nde akademinin tanıtımının yapılmasına yönelik program düzenlendi.

        Okul bahçesinde açılan standa silah ve teçhizatların tanıtımı yapıldı.

        Etkinlikte öğrencilere, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının görevleri, akademide verilen eğitimler, subay ve astsubay alım süreçleri ile mesleki imkanlara ilişkin bilgi verildi.

        Öğrenciler ekipmanları inceleyerek görevli personelden bilgi aldı.

        Öğrencilerden Ezel Has stantları gezerken çok heyecanlandığını söyledi.

        Jandarma ekipleri ve kadın subaylardan bilgi aldıklarını dile getiren Has, şöyle konuştu:

        "Getirdikleri cihazları ve dürbünleri tanıdık. Jandarmanın arama-kurtarma çalışmalarında kullandığı ekipmanlar ve yaptıkları işler bize anlatıldı. Çok verimli bir oldu, bütün malzemeleri öğrendik. Bu stantlar kurulmadan önce jandarmayı bu kadar yakından tanımıyorduk. Bu etkinlik sayesinde yakından tanıdık."


        Öğrencilerden Defne Seviş ise "Jandarmanın yaptıklarını görünce bu mesleğe olan ilgim arttı. İleri de jandarma mesleğini tercih edebilirim. Bu stantlar sayesinde ülkemizin savunmasının çok daha güçlü olduğunu öğrendik. Özellikle kadın subaylar çok ilgimi çekti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

