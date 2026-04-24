Muş'ta özel gereksinimli öğrencilere ev ortamında yaşam becerisi eğitimi veriliyor

Muş'ta 1. ve 2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oluşturulan Uygulama Evi'nde özel gereksinimli öğrencilere yaşam becerisi eğitimi veriliyor.



Özel eğitim öğrencilerinin yaşam becerilerine katkı sunmak amacıyla okul bünyesinde Uygulama Evi oluşturuldu.



Ev ortamında öğrencilere, günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi kapsamında uygulamalı eğitimler veriliyor.



Okulun Müdür Yardımcısı Emrah Kaçar, evde yapılması gereken bütün işleri öğrencilere uygulamalı olarak gösterdiklerini söyledi.



Okulda bir Uygulama Evi'nin olmasının önemli olduğunu belirten Kaçar, şunları kaydetti:



"Bu Uygulama Evi'nde öğrencilerimiz ders görmektedir. Derslerde öğrencilerimizin günlük hayatta kullanmaları gereken becerileri uygulamalı olarak öğretiyoruz. Bu beceriler arasında ütü yapmak, kahvaltı hazırlamak, masa temizlemek, çamaşır makinesi kullanmak, televizyon açıp kapatmak gibi çeşitli ev aletlerini kullanma yer almaktadır. Öğrencilerimizin burada öğrendiklerini evlerinde de kullanmalarını önemsiyoruz."



Özel eğitim öğretmeni Funda Göktaş da "Uygulama Evi, banyo, yatak odası, oturma odası ve mutfaktan oluşmakta olup bir evin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış. Bu alanlarda öğrencilerimize gerekli becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün yapılan etkinlik kapsamında öğrencilerimiz ütü yapma, bulaşık yıkama, çamaşır makinesi kullanma ve toz alma gibi günlük yaşamı kolaylaştıran becerileri öğrendiler ve uyguladılar." dedi.



Öğrencilerden Tuana Hamzaoğlu ise "Hep birlikte evi temizleyip toparladık. Burada öğrendiklerimi evde de uyguluyorum. Anneme yardım ediyorum. Odamı topluyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra sofrayı, bardakları ve ekmekleri topluyorum. Bunların hepsini okulda öğrendim." diye konuştu.

