Muş'ta polis ekiplerinin durdurduğu araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda gece saatlerinde durdurulmak istenen aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu durdurulan araçta yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

