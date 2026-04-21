Muş'ta takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Muş'un Korkut ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İlçe girişindeki kavşakta sürücüsünün kimliği belirlemeyen 61 NJ 417 plakalı hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta hafif yaralanan sürücü, ambulansla Korkut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

