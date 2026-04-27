        Muş'ta üniversite öğrencileri fotoğraf kursunda öğrendiklerini doğada pekiştiriyor

        Giriş: 27.04.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis Merkezinin işbirliğinde düzenlenen kursa katılan öğrenciler önce teorik, daha sonra uygulamalı eğitim alıyor.

        Kursiyerler, teorik eğitimlerin ardından kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanlara giderek usta öğreticilerden öğrendiklerini sahada uygulayarak kendilerini geliştiriyor.

        Usta öğreticiler eşliğinde Köşk Şelalesi, lavanta tarlaları ve tarihi Murat Köprüsü'ne giden öğrenciler, fotoğraf çekerek kursta öğrendiklerini uygulamaya çalıştı.

        Usta öğreticisi Kenan Demir, üniversite öğrencilerine yönelik kursu, Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis Merkezinin işbirliğiyle düzenlediklerini söyledi.

        Teorik derslerin ardından kentin tarihi mekanlarını, doğal güzelliklerini gezip fotoğraf çektiklerini belirten Demir, "Bu vesileyle hem ilimizin tanıtımına katkıda bulunuyor hem de öğrencilerimizin pratiklerini geliştirerek daha iyi fotoğrafçılar olmalarına katkı sağlıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Elif Yiğit ise "Sınıfta teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri Muş'un doğal güzelliklerini gezip fotoğraf çekerek uygulama imkanı buluyoruz. Bugün de şelaleye geldik, birçok fotoğraf çektik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

