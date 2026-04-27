Muş'ta üniversite öğrencilerine fidan dağıtıldı

Muş'ta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Alparslan Üniversitesi'nde öğrencilere fidan dağıtıldı.



Üniversitenin kampüs alanında kurulan fidan dağıtım standına öğrenciler ilgi gösterdi.



Varto Orman İşletme Şefi Mehmet Aksoy, Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu yıl ilk dönemde üreticilere 50 bin ceviz, badem, çam türlerinden sedir dağıtıklarını söyledi.



Bugün üniversitede öğrencilere ücretsiz fidan dağıtıkları belirten Aksoy, şunları kaydetti:



"Yıl içinde sonbahar döneminde tekrar ücretsiz fidan dağıtımımız olacak. Üniversite öğrencilerinin orman yangınlarına karşı hassasiyetlerini göstermelerini istiyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirici broşürlerimizi dağıttık. Gelen vatandaşlarımıza orman yangınları konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattık. Öğrencilerimiz programımıza ilgi gösterdi. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti."



Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSPOL) Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise Genç Tema Topluluğu ve Orman İşletme Müdürlüğü ile farkındalık oluşturmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.



