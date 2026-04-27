Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş'ta üniversite öğrencilerine fidan dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta üniversite öğrencilerine fidan dağıtıldı

        Muş'ta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Alparslan Üniversitesi'nde öğrencilere fidan dağıtıldı.

        Üniversitenin kampüs alanında kurulan fidan dağıtım standına öğrenciler ilgi gösterdi.

        Varto Orman İşletme Şefi Mehmet Aksoy, Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu yıl ilk dönemde üreticilere 50 bin ceviz, badem, çam türlerinden sedir dağıtıklarını söyledi.

        Bugün üniversitede öğrencilere ücretsiz fidan dağıtıkları belirten Aksoy, şunları kaydetti:

        "Yıl içinde sonbahar döneminde tekrar ücretsiz fidan dağıtımımız olacak. Üniversite öğrencilerinin orman yangınlarına karşı hassasiyetlerini göstermelerini istiyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirici broşürlerimizi dağıttık. Gelen vatandaşlarımıza orman yangınları konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattık. Öğrencilerimiz programımıza ilgi gösterdi. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti."

        Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSPOL) Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise Genç Tema Topluluğu ve Orman İşletme Müdürlüğü ile farkındalık oluşturmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
